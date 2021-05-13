Роды в столичной подземке: как чувствуют себя мать и малыш

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 162
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 630
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 756
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 648
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1728
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2079
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
3
3
3
9
8
На &quot;трассе смерти&quot; под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
На "трассе смерти" под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
Директор школы шантажировал подчиненных
Директор школы шантажировал подчиненных
500 тыс. за бесплатную операцию: кардиохирурги придумали коррупционную схему
500 тыс. за бесплатную операцию: кардиохирурги придумали коррупционную схему
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
Мужчина чуть не взорвал многоэтажку: показали фото
Мужчина чуть не взорвал многоэтажку: показали фото
Видео
Все видео
"Среди них внуки педагогов": дети устроили шоу на кладбище и сняли это на видео
"Среди них внуки педагогов": дети устроили шоу на кладбище и сняли это на видео
Бетономешалка на скорости "завалилась" на бок - видео
Бетономешалка на скорости "завалилась" на бок - видео
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Голая женщина разгуливала по Славянску (18+)
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Компания прицепила доску на колесах к внедорожнику и каталась по городу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1557
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 792
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 117
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 09:21

Роды в столичной подземке: как чувствуют себя мать и малыш

  Комментировать
Роды в столичной подземке: как чувствуют себя мать и малыш
В подземном переходе столичной станции Лесная родила пассажирка. Фото: @Kyiv_Operativ

Мальчик, который вчера родился в метро в Киеве, чувствует себя хорошо.

Его мать - ромской национальности, живет в Броварах. Ее сразу же отвезли в местную больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина не успела доехать в роддом и родила в автомобиле

Здоровью матери и младенца ничего не угрожает, сообщает телеканал "Киев".

Женщина родила еще до приезда "скорой помощи". Медиков ждали 8 мин.

В сети советуют метрополитена подарить новорожденному пожизненный проездной в столичной подземке.

Происшествие случилось в подземном переходе столичной станции Лесная 12 мая около 23:00 - у пассажирки начались роды. Ей вызвали "скорую". Но когда приехали медики, ребенок уже увидела свет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роды в столичной подземке: как чувствуют себя мать и малыш». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

Как КГБ СССР пыталось убить Папу Иоанна Павла II

Открыли третий в Украине университет

Умер Валерий Лобановский

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 8640
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 7326
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5788
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 5481
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 4122
Происшествия
На 8-летнего школьника во время занятий упали футбольные ворота
На 8-летнего школьника во время занятий упали футбольные ворота
Рассказали о состоянии женщины, которую поджег сосед
Рассказали о состоянии женщины, которую поджег сосед Просмотров: 108
На "трассе смерти" под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
На "трассе смерти" под Киевом столкнулись пять авто: первые подробности
3
 Просмотров: 846
"Скоро вернусь" - женщина, которая отрезала дочери голову, пишет односельчанам письма
"Скоро вернусь" - женщина, которая отрезала дочери голову, пишет односельчанам письма Просмотров: 648
Директор школы шантажировал подчиненных
Директор школы шантажировал подчиненных
3
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
8
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
6
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
3
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 199
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть