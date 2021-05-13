Роды в столичной подземке: как чувствуют себя мать и малыш

В подземном переходе столичной станции Лесная родила пассажирка. Фото: @Kyiv_Operativ

Мальчик, который вчера родился в метро в Киеве, чувствует себя хорошо.

Его мать - ромской национальности, живет в Броварах. Ее сразу же отвезли в местную больницу.

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Здоровью матери и младенца ничего не угрожает, сообщает телеканал "Киев".

Женщина родила еще до приезда "скорой помощи". Медиков ждали 8 мин.

В сети советуют метрополитена подарить новорожденному пожизненный проездной в столичной подземке.

Происшествие случилось в подземном переходе столичной станции Лесная 12 мая около 23:00 - у пассажирки начались роды. Ей вызвали "скорую". Но когда приехали медики, ребенок уже увидела свет.