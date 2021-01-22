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пятница, 22 января 2021 15:36

Родственники не спешат ехать к спасенным из пожара в Харькове. Что они рассказали

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Родственники не спешат ехать к спасенным из пожара в Харькове. Что они рассказали
В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: gp.gov.ua

В Харьковской больнице №17 находятся 4 спасенных во время пожара в доме престарелых. Это 3 мужчин и женщина в возрасте от 57 до 81 года. Один человек - из Донецкой области, другие - с Харьковской. Все они не могут передвигаться самостоятельно.

Их родственников уже разыскали. С некоторыми медики говорили по телефону и только несколько человек посетили спасенных пациентов из частного хосписа, сообщает ТСН.

Об условиях пребывания там рассказал президент Владимир Зеленский после общения с мужчиной, который получил травму позвоночника. Он рассказал, что в частный хоспис его сдала дочь за 12 тыс. грн в месяц.

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"Мужчина сказал, что он лежал в палате вместе еще с тремя. Говорит, что они были психически нездоровые люди. Это полностью разные пациенты, они не могут находиться вместе", - подчеркнул Зеленский.

Пока спасенным предлагают остаться в больнице. И это будет зависеть и от самого пациента, и от их родственников, говорит главный врач Дмитрий Черепов.

Днем 21 января в частном доме для людей пожилого возраста на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом.

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