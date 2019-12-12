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четверг, 12 декабря 2019 11:47

Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто
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В Днепре в автомобиле нашли мертвого водителя такси
Фото: dp.informator.ua
В Днепре в автомобиле нашли мертвого водителя такси
В Днепре в автомобиле нашли мертвого водителя такси

11 декабря около 21.00 в Днепре по ул. Сергея Подолинского за рулем авто заметили мужчину, который не подавал признаков жизни.

Прохожий вызвал на место полицейских, пишет Информатор.

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Позже установили, что это таксист. Его в около суток искали родственники. Он внезапно умер за рулем автомобиля.

Причину смерти мужчины установит экспертиза.

В Днепре в машине такси напротив заброшенного кинотеатра "Салют" прохожие нашли тело мужчины. По неподтвержденным данным, он умер после полового акта.

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Дата
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