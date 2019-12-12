Родные искали сутки: таксиста нашли мертвым за рулем авто

Фото: dp.informator.ua

11 декабря около 21.00 в Днепре по ул. Сергея Подолинского за рулем авто заметили мужчину, который не подавал признаков жизни.

Прохожий вызвал на место полицейских, пишет Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина умерла в такси в день рождения

Позже установили, что это таксист. Его в около суток искали родственники. Он внезапно умер за рулем автомобиля.

Причину смерти мужчины установит экспертиза.

В Днепре в машине такси напротив заброшенного кинотеатра "Салют" прохожие нашли тело мужчины. По неподтвержденным данным, он умер после полового акта.