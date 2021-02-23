Родители заставляли попрошайничать своих детей и отбирали все деньги

Милостыню у водителей просила 16-летняя девочка с физическими недостатками. Ребенок вместе с родственниками приехал из Рахова в Мукачево попрошайничать Фото: pixabay.com

В Мукачево Закарпатской области полицейские обнаружили четверых детей, которые попрошайничали на проезжей части дороги.

Милостыню у водителей просила 16-летняя девочка с физическими недостатками. Ребенок вместе с родственниками приехал из Рахова в Мукачево попрошайничать, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Также полицейские зафиксировали 3 случая попрошайничества мальчиками в возрасте 9, 11 и 12 лет. Дети выпрашивали деньги на автопарковках у местных супермаркетов. Родители тем временем ждали их неподалеку и отбирали "выручку".

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"Все мальчики воспитываются в многодетных семьях, а их матери ранее уже привлекались к ответственности за ненадлежащее воспитание детей и даже вовлечение их в преступную деятельность", - сообщили в полиции.

На правонарушителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Полицейские взяли на особый контроль эти семьи. Если родители продолжат ненадлежащим способом заботиться и заставлять детей к попрошайничеству, им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

3 декабря прошлого года в Запорожье задержали 53-летнюю женщину, которая отдала своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством. За это она должна была получать 600-700 грн в день.