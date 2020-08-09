Родители заморили голодом 4-летнего сына

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Два года назад в городе Новоукраинка Кировоградской из семьи Александра и Натальи Мольченко изъяли сына Владислава. Мальчику тогда было 3 года 10 месяцев. Весил 7 кг, это почти в полтора раза меньше нормы.

Родители не давали разрешения осмотреть ребенка. Поэтому педиатр сообщила социальные службы. Но их Мольченко в дом не пустил. Вызвали полицию - бесполезно. Пройти в жилье удалось только после получения санкции суда.

"Мы застали ребенка в кроватке с головы до пят испачканного собственными фекалиями. Он был настолько худюсинький, что сердце просто разрывалось. Когда ехали в больницу, мальчик постоянно просил хлебушка и водички. Представьте себе, насколько он был голоден. Девочки-сестрички - молодцы, принесли кто каши, кто молочка", - рассказывала тогда Людмила Вишневецкая с Новоукраинского городского совета.

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За дело взялась полиция. Выяснили, что родители сознательно морили ребенка голодом. В течение июня-августа 2018 ограничивали сына в кормлении. Якобы глава семьи подозревал, что не является биологическим отцом мальчика, поэтому специально морил его голодом и не пускал в помещение медиков.

Мольченко все отрицал. Считал, что ребенок заболел из-за того, что над ним в городской больнице ставили эксперименты. Впрочем врачи областной больницы, после проведения обследования, сообщили, что заболеваний у мальчика нет.

Следствие длилось почти 2 года. В конце мая дело передали в суд. Депутата и его жену обвиняют в неоконченном покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группы лиц. А Мольченко еще и в хулиганстве. Обеих могут посадить на 15 лет, по словам прокурора Владимира Дьолога. На время судебного разбирательства обвиняемые находятся под личным обязательствам.

Подготовительное судебное заседание в начале июня прошло без самого Александра Мольченко, которого соответствующим постановлением удалили из зала за неуважения к суду.

В отношении заморенного голодом сыне Мольченко были лишены отцовства. Трех дочерей - Александру от первого брака женщины и 2 совместных - Юлию и Еву, также изъяли из семьи.

Мольченко некоторое время скрывались от следствия. Глава семьи тогда заявил, что его семье угрожают убийством. Также несколько раз пытался забрать сына из больницы, но ему не позволили.