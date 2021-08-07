Родители заморили голодом 3-летнего сына

Три года назад в городе Новоукраинка Кировоградской области из семьи Александра и Натальи Мольченко изъяли сына Владислава. Мальчику тогда было 3 года 10 месяцев. Весил 7 кг, это почти в полтора раза меньше нормы.

Фото: kypur.net

Родители не давали разрешения осмотреть ребенка. Поэтому педиатр сообщила социальные службы. Но их Мольченко в дом не пустил. Вызвали полицию - бесполезно. Пройти в помещение удалось только после получения санкции суда.

"Мы застали ребенка в кроватке с головы до пят испачканную собственными фекалиями. Он был настолько худой, что сердце просто разрывалось. Когда ехали в больницу, мальчик постоянно просил хлебушка и водички. Представьте себе, насколько он был голоден. Девочки-сестрички - молодцы, принесли кто каши, кто молочка", - рассказывала тогда Людмила Вишневецкая с Новоукраинского городского совета.

За дело взялась полиция. Выяснили, что родители сознательно морили ребенка голодом. В течение июня-августа 2018 ограничивали сына в кормлении. Якобы глава семьи подозревал, что не является биологическим отцом мальчика, поэтому специально морил его голодом и не пускал в помещение медиков.

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Мольченко все отрицал. Считал, что ребенок заболел из-за того, что над ним в городской больнице ставили эксперименты. Но заболеваний в мальчика не обнаружили, по результатам обследования в областной больнице.

Следствие длилось почти два года. В конце мая прошлого года дело передали в суд. Депутата и его жену обвиняют в неоконченном покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору группы лиц. А Мольченко еще и в хулиганстве. Обеих могут посадить на 15 лет, по словам прокурора Владимира Дьолога. На время судебного разбирательства обвиняемые находятся под личным обязательствам.

Однако за это время Мольченко не только не получили приговоров. А еще и получают помощь от Европейской правозащитной группы, по данным Gazeta.ua. Она Европейском суде по правам человека возбудила дело "Мольченко против Украины" и добилась того, что международная организация признает нарушения прав человека во время содержания Мольченко под стражей.

Кроме того, вины своей мужчина не признает. И всеми средствами затягивает рассмотрение дела.

Что касается заморенного голодом сына, Мольченко были лишены отцовства. Трех дочерей - Александру от первого брака женщины и двух совместных - Юлию и Еву, также изъяли из семьи.

Мольченко некоторое время скрывались от следствия. Глава семьи тогда заявил, что его семье угрожают убийством. Также несколько раз пытался забрать сына из больницы, но ему не разрешили.