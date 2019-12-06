Родители погибшего 14-летнего Дениса Чаленко готовятся к эксгумации

В Прилуках на Черниговщине 14-летнего Дениса Чаленко нашли мертвым на путях. Фото - prk.city

Родители погибшего в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко не признают результатов киевской экспертизы, по которой их сын мог упасть и убиться сам. Настаивают, что их сына убили. Хотя в полиции говорят, что избиения на его теле не обнаружили.

Также было определено, что следы крови, которые находили родители парня в нескольких сотнях метров от места, где он лежал, - это не кровь. Поэтому они планируют делать эксгумацию сына, говорится в ТСН.

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"Я ребенка сам видел. Две огромные гематомы под глазами, кровь у него из носа шла. У него была майка в крови, колени и брюки грязные. Это ребенок, значит, сидел на коленях. Как они могут говорить, что он в горизонтальном положении лежал ", - сказал отец погибшего Виктор Чаленко во время пресс-конференции в Прилуках.

Жители Прилук поддерживают решение родителей парня и также возмущаются результатами экспертизы.

Родители 14-летнего Дениса Чаленко, который погиб при таинственных обстоятельствах в Прилуках на Черниговщине, стремятся узнать, какой смертью он умер. Семья нашла в Германии экспертов, которые сделают экспертизу, и людей, которые это оплатят.