Родители 16-летнего харьковского водителя будут отвечать перед законом

 
Ексклюзивы
1/5
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2214
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 522
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1026
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 5364
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2610
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 711
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 2070
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1359
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1647
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6399
Фото
Все фото
3
5
3
5
4
В Харьковской области произошел взрыв на АЗС
В Харьковской области произошел взрыв на АЗС
Подделка Covid-сертификатов: поймали разработчика фейковой &quot;Дії&quot;
Подделка Covid-сертификатов: поймали разработчика фейковой "Дії"
Виновника смертельного ДТП в Харькове задержали
Виновника смертельного ДТП в Харькове задержали
Чапаев &quot;упал&quot;: в Полтавской области расправились с памятниками коммунистам
Чапаев "упал": в Полтавской области расправились с памятниками коммунистам
Жуткое ДТП в Харькове: авто разорвало на части
Жуткое ДТП в Харькове: авто разорвало на части
Видео
Все видео
Виновник ДТП в Харькове получил условный срок за стрельбу в магазине
Виновник ДТП в Харькове получил условный срок за стрельбу в магазине
Страшное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала видеообращение
Страшное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала видеообращение
Появилось видео первых минут после кровавой аварии в Харькове
Появилось видео первых минут после кровавой аварии в Харькове
Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри
Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
Интервью
1/5
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 675
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 783
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 765
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2664
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1683
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 октября 2021
Просмотров: 540
Приревнувала
На дитячому майданчику знаходжу телефон. З останніх набраних номерів – "Лена Большаягрудь" і "КатяСтриптиз". Обидві власника смартфона не ...
четверг, 28 октября 2021 12:32

Родители 16-летнего харьковского водителя будут отвечать перед законом

  Комментировать
Родители 16-летнего харьковского водителя будут отвечать перед законом
Родители подозреваемого уже допрошены. Фото: t.me/kharkiv_1654

Родители водителя Infiniti 16-летнего Николая Харьковского, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, будут отвечать за допуск несовершеннолетнего к транспортному средству.

Машина приобрели для подростка и он использовал ее при "пассивном невмешательстве" родителей, заявил 28 октября спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко после заседания суда об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Лицо не могло управлять транспортным средством в таком возрасте и без прав. Родители это понимали, но допускали и способствовали этому. Купили ему автомобиль. Будет дана юридическая оценка действиям родителей. Это возможно в административном направлении, то есть составлении протокола за невыполнение родительских обязанностей. Или даже возможна ответственность в рамках уголовного производства. Ведь их действия в дальнейшем привели к тяжелым последствиям - смерти и травмированию людей", - сказал он.

Сейчас родители подозреваемого допрошены. Михаил Харьковский является отцом и законным представителем подростка. Он присутствовал сегодня на судебном заседании. Infiniti принадлежала матери Харьковского. Женщина живет и работает в Германии, но на следующей неделе прилетит в Харьков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в Харькове: отец задержанного подростка "нашел" виновных

Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и ул. Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили трое пассажиров Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Скорость машины превышала 100 км/ч.

Сегодня суд избрал меру пресечения Харьковскому в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины Харьковском грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого.

Ранее подросток уже имел проблемы с законом. В июле Харьковского приговорили к двум годам условно за нанесение телесных повреждений средней степени тяжести.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Родители 16-летнего харьковского водителя будут отвечать перед законом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
октября

Украинский язык официально признали государственным

Убийца наследника престола умер от чахотки

Самое читаемое
&quot;Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе&quot;. Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
 Просмотров: 5364
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
5
 Просмотров: 4743
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
Жена Цымбалюка показала секси-фигуру с разных ракурсов на Мальдивах
5
 Просмотров: 3492
Соцсети: Виновник ДТП в Харькове – несовершеннолетний мажор
Соцсети: Виновник ДТП в Харькове – несовершеннолетний мажор Просмотров: 3384
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 3114
Происшествия
Дефицит кислорода в Украине: в Раде заговорили о диверсии
Дефицит кислорода в Украине: в Раде заговорили о диверсии 1 Просмотров: 396
ДТП в Харькове: суд избрал водителю Infiniti меру пресечения
ДТП в Харькове: суд избрал водителю Infiniti меру пресечения Просмотров: 585
В Харьковской области произошел взрыв на АЗС
В Харьковской области произошел взрыв на АЗС
3
 Просмотров: 1305
"Заяц" через окно электрички подался в бега, но что-то пошло не так
"Заяц" через окно электрички подался в бега, но что-то пошло не так Просмотров: 567
В Сумах застрелили лидера "Правого сектора"
В Сумах застрелили лидера "Правого сектора" Просмотров: 810
Больше всего комментируют
7
Украденные деньги из Приватбанка прошли через "Квартал 95", но Зеленский не виноват - Гонтарева
6
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
4
Нардеп из фракции Тимошенко скрыл, что одолжил 18 млн грн
2
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
Голосов: 738
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть