Родители 16-летнего харьковского водителя будут отвечать перед законом

Родители подозреваемого уже допрошены. Фото: t.me/kharkiv_1654

Родители водителя Infiniti 16-летнего Николая Харьковского, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, будут отвечать за допуск несовершеннолетнего к транспортному средству.

Машина приобрели для подростка и он использовал ее при "пассивном невмешательстве" родителей, заявил 28 октября спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко после заседания суда об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Лицо не могло управлять транспортным средством в таком возрасте и без прав. Родители это понимали, но допускали и способствовали этому. Купили ему автомобиль. Будет дана юридическая оценка действиям родителей. Это возможно в административном направлении, то есть составлении протокола за невыполнение родительских обязанностей. Или даже возможна ответственность в рамках уголовного производства. Ведь их действия в дальнейшем привели к тяжелым последствиям - смерти и травмированию людей", - сказал он.

Сейчас родители подозреваемого допрошены. Михаил Харьковский является отцом и законным представителем подростка. Он присутствовал сегодня на судебном заседании. Infiniti принадлежала матери Харьковского. Женщина живет и работает в Германии, но на следующей неделе прилетит в Харьков.

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Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и ул. Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили трое пассажиров Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Скорость машины превышала 100 км/ч. Сегодня суд избрал меру пресечения Харьковскому в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины Харьковском грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого. Ранее подросток уже имел проблемы с законом. В июле Харьковского приговорили к двум годам условно за нанесение телесных повреждений средней степени тяжести.