Родился в рубашке: 33-летний мужчина выжил под колесами 2 авто

31 марта около 21:00 на ул. Галицкой в ​​городе Перемышляны на Львовщине 33-летнего мужчину сбили сразу 2 авто. Сначала пешеход попал под колеса 18-летнего водителя Opel Meriva, а затем его отбросило на Renault Laguna под управлением 24-летнего жителя одного из сел района.

Автор: lv.npu.gov.ua На Львовщине 33-летнего мужчину сбили сразу 2 авто

Пострадавший в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"18-летний местный житель на Opel Meriva сбил пешехода - 33-летнего жителя Перемышлян. От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехал автомобиль Renault Laguna. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - сказано в сообщении.

Автор: lv.npu.gov.ua Пешеход получил тяжелые травмы и госпитализирован в реанимационное отделение больницы

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На Тернопольщине под колесами 3 авто погиб 55-летний мужчина. Его сбили Opel Vivaro Mercedes-benz vito и Opel astra. Авария произошла на дорогие между селами Горынка и Большой Кунинец Кременецкого района.