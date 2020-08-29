Родильный дом закрыли на карантин - у роженицы обнаружили коронавирус

Закрыли роддом на Киевщине. Фото: pexels.com

В роддоме в Ворзеле Киевской обл. обнаружили коронавирус.

В Facebook об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушина.

"Вынуждены закрыть на карантин роддом Ирпенской центральной больницы, что в Ворзеле. В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38 неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - написал он.

В течение двух недель роддом будет на карантине.

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Среди контактных лиц есть 10 медиков, они на самоизоляции. 20 беременных тоже отправили на карантин.

Беременные будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу.

С 29 августа в селе Змиевка Бериславского района будут установлены карантинные блокпосты на въезде и выезде из населенного пункта. Соответствующие меры вводят в связи со вспышкой коронавируса среди жителей села.