Родилась живая: стала известна причина смерти девочки, которую мать положила в морозильник

Девочка, которую в Ровенской области 34-летняя женщина родила дома и положила в морозильник, родилась живая.
Известно, что трагедия произошла в селе Лютинск Дубровицкого района.
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"Ребенок умер от переохлаждения. Это подтвердила экспертиза", - сообщил заместитель начальника следственного отделения полиции №1 города Дубровицы Сарненского районного отдела полиции Вадим Пинчук, передает "Радио Трек".
Ребенок умер от переохлаждения.
Женщина еще находится в больнице.
9 февраля в Дубровицкую районную больницу Ровенской области обратилась за помощью женщина. У нее было сильное кровотечение. Врачи сразу выяснили, что женщина недавно рожала. Роженица уверяла, что сама прервала нежелательную беременность. Однако впоследствии призналась полицейским, что родила дома, самостоятельно перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильник.
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