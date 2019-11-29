Родила, задушила и закопала: суд вынес приговор матери-убийце

В Одесской области осудили женщину, которая задушила и закопала новорожденную дочь. Фото - od.npu.gov.ua

В Одесской области суд вынес приговор 24-летней жительнице Балтского района. В феврале она родили ребенка, задушила, а затем закопала тело в огороде в селе Липецкое Подольского района.

За содеянное женщина получила 3 ​​года тюрьмы с испытательным сроком 2 года, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина закопала в огороде новорожденного сына

На время следствия подозреваемая находилась под домашним арестом. Перед вердиктом отец ребенка заверил, что претензий к убийце не имеет.

"Суд, убедившись, что стороны добровольно заключили соглашение, утвердил его и назначил согласованный вид наказания", - сказано в сообщении.

Кроме того, женщина должна регулярно отмечаться в органах пробации и не оставлять место проживания без соответствующего разрешения.

В Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала 24-летняя мать. В полицию обратились работники районной больницы, которые сообщили о молодой женщине с подозрением на незаконный аборт. После того, как ее осмотрели врачи, женщина покинула медицинское учреждение. Работники полиции установили личность гражданки. Ею оказалась 24-летняя жительница Балтского района, которая долгое время гостит у своих родственников в одном из сел Подольского района. Женщина сначала уверяла, что у нее случился выкидыш. Плод она закопала в огороде. Однако вскрытие показало, что ребенок родился доношенным и живым.