Родила и выбросила в окно: рассказали о младенце, которого нашли в кустах

В Белой Церкви Киевской области 20-летняя женщина самостоятельно родила дочь и выбросила ее из окна 7-го этажа. Фото - kv.npu.gov.ua

В Белой Церкви Киевской области разыскали 20-летнюю женщину, которая выбросила новорожденную дочь с 7-го этажа.

Тело младенца обнаружила возле многоэтажного дома местная жительница. Шея новорожденной девочки была обвита пуповиной на теле - остатки плаценты. Роженицей оказалась 20-летняя жительница дома, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Она объяснила, что роды у нее произошли накануне. Находясь в состоянии, вызванном родами, мать выбросила новорожденного ребенка из окна квартиры. Сейчас по состоянию здоровья женщина находится в больнице. На воспитании у нее уже есть маленькая дочь", - рассказали в полиции.

Тело новорожденной девочки направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают причины такого страшного поступка роженицы. Если выяснится, что ребенок умер в результате падения, женщине грозит до 5 лет тюрьмы.

Младенца в Белой Церкви Киевской области заметили после обеда 29 октября на улице Комсомольской. Ребенок был мертв.