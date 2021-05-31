Родила дома: женщина закопала младенца

У 42-летней женщины села Раевка на 6-м месяце беременности 26 мая произошли преждевременные роды. Она родила дома Фото: pixabay.com

В Синельниковском районе Днепропетровской области мать закопала своего новорожденного ребенка.

У 42-летней женщины села Раевка на шестом месяце беременности 26 мая произошли преждевременные роды. Она родила дома. По словам роженицы, недоношенный и недозрелый плод ребенка был мертвым, пишет "Днепр Оперативный".

30 мая об этом событии стало известно полиции. Во время осмотра территории полицейские изъяли простыни и труп младенца.

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В ближайшее время в полиции откроют уголовное производство.

Обстоятельства выясняются.

На ул. Сухомлинского в Ивано-Франковске в мусорном баке нашли новорожденного мальчика. Его сначала услышала, а потом увидела молодая пара, которая выбрасывала мусор. Малыш был в крови и с пуповиной, завернутый в пеленку и полотенце.