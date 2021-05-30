Через 5 мин. поехал бы на свалку: в мусорке нашли новорожденного

В Ивано-Франковске в мусорном баке нашли новорожденного мальчика. Он в больнице. Мать разыскивают. Фото: segodnya.ua

На ул. Сухомлинского в Ивано-Франковске в мусорном баке нашли новорожденного мальчика.

Его сначала услышала, а потом увидела молодая пара, которая выбрасывала мусор. Малыш был в крови и с пуповиной, завернутый в пеленку и полотенце. Доставать самостоятельно пакет они не решились. Перепугались и обратились за помощью к мужчине, который сидел в машине рядом. Вместе вызвали "скорую" и полицию, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

"Ребенок была обмотан в пеленку, а также в полотенце. Это был мальчик. Он плакал, и возможно именно это, то, что люди двигались неподалеку, и как раз ребенок заплакал, возможно именно этот момент спас этого мальчика", - говорит пресс-секретарь полиции Прикарпатья Кристина Максимчак.

Ему невероятно повезло. Во-первых, он не задохнулся в целлофановом пакете, в котором его оставили в мусорке. Во-вторых, его плач услышали люди и вытащили из бака до приезда мусоровоза. Он приехал через пять минут после того, как вытащили мальчика.

Медики предполагают - скорее всего, ребенка мать родила самостоятельно. И сразу выбросила в мусорник. Мальчик - здоровый, весом 2,6 кг. Но состояние ребенка - тяжелое.

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"Ребенку было от роду где-то около двух часов. Пуповина была с рваными краями, без клейма, то есть не перевязана, и несколько кровоточила. Это может означать, что мама находилась в каком-то чрезвычайно возбужденном состоянии, стрессе", - говорит детский анестезиолог отделения интенсивной терапии новорожденных Ивано-Франковской областной детской больницы Антонина Карабинович.

Мать выбросила младенца в спальном районе. Камер наблюдения вокруг нет. Полицейские опрашивают жителей микрорайона и очевидцев. И предполагают - женщина может быть не местной. Если ее найдут, то могут приговорить к трем годам тюрьмы.

В селе Томашовке Кольского района на Ивано-Франковщине местная жительница нашла новорожденного мальчика на ступеньках возле собственного дома. Был завернут в одеяло. Женщина вызвала медиков и полицию. Ребенка госпитализировали, но по дороге в больницу он умер.