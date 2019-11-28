Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал

В Сумах задержали 28-летнего мужчину, который через 400 грн зарезал 47-летнюю риэлтора. Фото - sumy.gp.gov.ua

В Сумах задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 47-летней риелтора. Женщину с многочисленными колото-резаными ранами нашли в собственном офисе 22 ноября.

Поводом к убийству стали 400 грн, которые женщина не возвращала клиенту, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Эльвира Биганова.

Подозреваемый - из порядочной семьи, работает, никогда ранее не имел проблем с законом. Своей причастности к совершенному преступлению не отрицает, рассказывает следователям, как все происходило в тот день, говорит начальник ГУНП в Сумской области Руслан Пиняга.

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"Мужчине нужно было снять жилье. Он нашел в одной из городских газет соответствующее объявление и позвонил на указанный номер. Договорился с риэлтором об услуге, и она дала ему несколько адресов, по которым жилье сдавалось в наем. Однако каждый раз его ожидала неудача - то в квартире проводили ремонт, то жилье уже арендованное, то хозяева решили квартиру не сдавать и тому подобное. Мужчина снова обращается к риэлтору, и женщина снова дает ему несколько адресов, и опять с тем же самым результатом. Тогда он пришел к ней в офис и потребовал вернуть ему 400 гривен, которые он заплатил за услугу в качестве аванса", - рассказал Пиняга.

По словам задержанного, именно эти деньги и стали "камнем преткновения" в их разговоре - он настаивал, а она отказывалась. В конце собеседники поссорились и мужчина зарезал женщину. Когда прошел гнев, испугался содеянного. Чтобы остаться неразоблачённым, запер офис ключами, которые были на столе. Их потом выбросил вместе с ножом. Дома переоделся, а следы крови на одежде пытался уничтожить.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. За содеянное его могут посадить на 15 лет.

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