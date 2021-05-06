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четверг, 06 мая 2021 17:48

Резонансная стрельба в Мукачево: суд признал подозреваемых невиновными
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Мукачевский горрайонный суд признал невиновными Василия Швардака и Вячеслава Герцовського, которые были подозреваемыми по делу о вооруженного нападения на Артура Пашкуляка
Фото: t.me/VGlagola
Мукачевский горрайонный суд признал невиновными Василия Швардака и Вячеслава Герцовського, которые были подозреваемыми по делу о вооруженного нападения на Артура Пашкуляка
Пострадавшие во время стрельбы отказались давать объяснения
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Закарпатцев Василия Швардака и Вячеслава Герцовського, которых следствие подозревало в покушении на мукачевского криминального авторитета Артура Пашкуляка, признали невиновными.

Такое решение сегодня, 6 мая, вынес Мукачевский городской районный суд. И отпустил подозреваемых из-под стражи. Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Глагола.

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Он добавил, что Швардак и Герцовський находились в СИЗО по подозрению в организации покушения почти год - с 20 мая 2020 года.

Приняли решение освободить их из-под стражи в зале суда. В течение месяца может быть подана апелляция.

7 февраля прошлого года около 10 утра на ул. Сеченова в Мукачево на Закарпатье произошла стрельба. Ранения получили 24-летний и 40-летний горожане. Это Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и охранник Артура.

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06
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