Резонансная стрельба в Мукачево: прокуратура обжалует скандальный приговор

Мукачевский горрайонный суд признал невиновными Василия Швардака и Вячеслава Герцовського, которые были подозреваемыми по делу о вооруженного нападения на Артура Пашкуляка. Фото: t.me/VGlagola

Закарпатская областная прокуратура обжалует приговор Мукачевского горрайонного суда по резонансной стрельбы в Мукачево, согласно которому двух закарпатцев признано невиновными. Речь идет о Василии Швардаке и Вячеславе Герцовськом, которых следствие подозревало в покушении на Мукачевского криминального авторитета Артура Пашкуляка.

Следствие установило, что они спланировали убийство 41-летнего мукачевца и попытались осуществить задуманное: проследили за его домом и привычным маршрутом движения, приобрели огнестрельное оружие для совершения преступления. Причастность одного из обвиняемых подтвердила экспертиза ДНК - его следы нашли на спусковом крючке автомата, который нашли на месте происшествия. Но и это доказательство, и ряд других суд не признал такими, что доказывают вину подозреваемых, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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"Один из нападавших сделал серию выстрелов в сторону двух местных жителей, которые ехали на Меrcedes Gelendwagen. Пострадавшие получили огнестрельные ранения. Действия организатора - 34-летнего мукачевца - квалифицировали как законченное покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору. Исполнителя - 42-летнего жителя Мукачевского района - как законченное покушение на умышленное убийство двух лиц по предварительному сговору и незаконное ношение оружия", - говорят в прокуратуре.

Прокуроры подадут апелляцию в течение 30 дней.

7 февраля в прошлом году примерно в 10:00 на ул. Сеченова в Мукачево на Закарпатье произошла стрельба. Ранения получили 24-летний и 40-летний горожане. Это Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо, и охранник Артура. Закарпатцев Василия Швардака и Вячеслава Герцовського, которых следствие подозревало в покушении, признали невиновными. Такое решение 6 мая вынес Мукачевский горрайонный суд. И отпустил подозреваемых из-под стражи.