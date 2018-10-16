Резал, варил и ел: рассказали ужасные подробности о найденном без головы экс-милиционере

Фото: hk.npu.gov.ua

В полиции рассказали подробности об ужасном убийстве в Харькове. Там в подвале одной из многоэтажек нашли обезглавленное тело.

В течение нескольких часов оперативники установили личность погибшего. Им оказался 45-летний харьковчанин, который находился в розыске с 7 октября. Ранее мужчина работал в милиции инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию и был уволен из органов внутренних дел. В последнее время погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, рассказал начальник областной полиции Олег Бех.

Его брат рассказал, что видел родственника последний раз 4 октября. Мужчины поссорились, потерпевший бросил мобильный телефон и ушел из дома. Больше живым семья его не видела.

"В день исчезновения погибшего видели в компании 2 мужчин, которые проводили время за бутылкой. Полицейские установили их личности. Это житель Великобурлукского района и его 20-летний сын. Их задержали. По месту жительства на балконе в коробке полицейские обнаружили голову убитого мужчины, а также изъяли другие вещественные доказательства", - сообщил Бех.

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По словам задержанных, 4 октября они случайно познакомились с 45-летним харьковчанином. Вместе на улице употребляли алкоголь. Вечером мужчины пригласили нового знакомого к себе домой. Во время застолья хозяин квартиры поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею. На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сыну он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. По показаниям мужчины, отец варил человеческое мясо и ел.

Позже к мужчинам позвонил родственник из райцентра и сообщил, что хочет в ближайшее время их навестить. Злоумышленники вынесли тело из дома, бросили его у подвала и забросали мешками с мусором.

Работа по установлению всех обстоятельств преступления продолжается. Задержанные также проверяются на причастность к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской области, особенно связанных с фактами без вести пропавших граждан.

В Харькове на ул. Краснодарской, 173 обнаружили изуродованный труп мужчины. Тело без головы лежало под мусорными пакетами в подвале многоэтажного дома. У мужчины отсутствовали участки мягких тканей на грудной клетке, брюшной полости, спине, бедре и голени. Края ран были равными.