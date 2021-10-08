"Решил развлечься": похититель грузовика с картошкой устроил "шоу" в селе

Фото: Нацполиция

Житель села Черница Корецкого района Ровенской области похитил у соседа грузовик с картофелем и гонял на нем по деревни ради развлечения.

Курьезный инцидент произошел вечером 6 октября, сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

Владелец загруженного картофелем автомобиля ГАЗ вернулся из полевых работ. Въезд во двор ему перекрыло другое авто, поэтому он вышел попросить водителя отъехать. Ключи от грузовика оставил в замке зажигания. Эти воспользовался нетрезвый сосед.

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"35-летний мужчина решил развлечься. Почти 30 мин. "дрифтовал" по деревни. Когда вернулся и заезжал во двор, въехал еще и в картофелекопатель односельчанина", - говорится в сообщении.

На месте инцидента похититель прошел проверку на состояние опьянения. Алкотестер показал 1,9‰, что в 10 раз превышает допустимую норму.

За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы и штраф за ДТП в нетрезвом состоянии.

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