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пятница, 11 октября 2019 11:22

Решетку сорвали тросом: трое в масках дерзко ограбили "ювелирку"

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Решетку сорвали тросом: трое в масках дерзко ограбили &quot;ювелирку&quot;
На Тернопольщине трое в масках ограбили ювелирный магазин. Фото - Народная Правда

11 октября в 3:46 в Хоросткове Тернопольской области ограбили ювелирный магазин - похитили сейф с драгоценностями.

С места преступления грабители скрылись на серебристом Audi, частичный номерной знак ВО 86**, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Хозяйка ювелирного магазина сообщила, что в 3:19 на магазин напали трое неизвестных мужчин в масках. Охраннику фирмы угрожали убийством. Вырвали тросом с помощью автомобиля решетку из металлопластикового окна и похитили ценные вещи - вынесли сейф с драгоценностями", - сказано в сообщении.

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С места происшествия подозреваемые поехали в сторону села Сухостав Гусятинского района. На территории области объявили оперативный план "Сирена".

Работники полиции обращаются к жителям города и области: если вы заметили похожий автомобиль, сообщайте по телефонам (0352) 27-12-28, 0677047884, 0676547619.

В Борисполе Киевской области произошло вооруженное ограбление. Трое неизвестных в масках с автоматами ограбили ювелирный магазин. После этого нападавшие скрылись с места преступления.

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Дата
11
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