Renault перелетел внедорожник и врезался в остановку: кадры аварии

Фото: vn.npu.gov.ua

На ул. Келецкой пьяный 30-летний водитель Renault на скорости не вписался в поворот, протаранил Subaru, а затем и остановку транспорта. 37-летняя водитель внедорожника получила травмы головы, ее забрала "скорая". Сам виновник аварии уцелел и скрылся с места ДТП.

Авария произошла 12 августа около 21:00, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"30-летний водитель Renault не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Subaru, который двигался впереди в попутном направлении. Потом иномарка Renault въехала в остановку общественного транспорта. Водитель с места аварии пытался сбежать, но его задержал экипаж патрульной полиции за несколько сотен метров. По внешним признакам, правонарушитель был пьян. Тест на драгере проходить отказался", - рассказали полицейские.

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Кадры аварии попали на камеры наблюдения. На них видно, как автомобиль на бешеной скорости мчится и вылетает на машину впереди, как на трамплин, а оттуда летит на остановку. Чудом не пострадали пешеходы, остановка была пустой, сообщает ТСН.

На водителя составили протокол за управление в состоянии опьянения, добавили в полиции.

Следствие открыло уголовное производство, назначило проведение ряда экспертиз, по заключению которых будут установлены причины ДТП.

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