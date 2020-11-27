Ремонтников засыпало землей во время работ в траншее

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Утром 27 ноября, в Николаеве рабочих засыпало грунтом в траншее. Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ в районе улицы Космонавтов.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

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Работу на участке проводит Электромонтаж-Техсервис. Но в компании говорит, что не имеют никакого отношения к объекту и их рабочие не проводили там никаких работ.

"Мы проводили вблизи работы и закончили их две недели назад, и уже даже зарыли траншею. К этой траншеи, о которой сейчас идет речь, мы не имеем никакого отношения", - сообщили в Электромонтаж-Техсервис.

На место происшествия прибыли оперативные службы полиции, спасателей и врачи. Эвакуируют 4 рабочих 2 выбрались сами, 3 вытащили спасатели, а 4 все еще под завалом. По словам сотрудников ГСЧС, он находится в нормальном состоянии.

Работы по деблокированию последнего пострадавшего продолжаются. К спасению привлечены 4 единицы техники и 16 человек.

ГБР совместно с сотрудниками Луганской областной прокуратуры провело 17 ноября обыски в главном управлении ДСНС и других структурных подразделениях ДСНС региона в деле о масштабных пожара в июле и сентябре-октябре 2020 года.