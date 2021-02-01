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понедельник, 01 февраля 2021 16:19

Рэкетиры угрозами "выбили" из ІТ-шника более 2 млн грн

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Рэкетиры угрозами &quot;выбили&quot; из ІТ-шника более 2 млн грн
Разоблачили преступную группу, которая угрожала франковцу и выманила более 2 млн грн. Фото: npu.gov.ua

Полицейские разоблачили банду, члены которой угрожали 30-летнему жителю Ивано-Франковска и выманивали у него деньги.

Пострадавший работает в сфере информационных технологий. В течение 2020 года отдал бандитам более 2 млн грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Дельцы, угрожая физической расправой и уничтожением имущества, в течение 2020 года получили от жертвы более 2 миллионов гривен. Одного из вымогателей задержали в Одессе. Деньги, перечисленные пострадавшим, заблокированы на счетах. Продолжаются оперативные мероприятия по поиску соучастников группы", - рассказали в полиции.

24-летнему задержанному сообщили о подозрении и арестовали без права на залог. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

В Днепре задержали 33-летнего рэкетира, который вместе с сообщником требовал у предпринимателя 20 тыс. грн ежемесячно. За это гарантировал беспрепятственное ведение бизнеса.

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