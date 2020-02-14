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пятница, 14 февраля 2020 18:11

Рэкетиры требовали у бизнесмена полмиллиона "долга"
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В Хмельницком задержали банду рэкетиров, которая требовала 500 тыс. грн несуществующего долга у предпринимателя
Фото: hm.npu.gov.ua
В Хмельницком задержали банду рэкетиров, которая требовала 500 тыс. грн несуществующего долга у предпринимателя
В Хмельницком задержали банду рэкетиров, которая требовала 500 тыс. грн несуществующего долга у предпринимателя
В Хмельницком задержали банду рэкетиров, которая требовала 500 тыс. грн несуществующего долга у предпринимателя
В Хмельницком задержали банду рэкетиров, которая требовала 500 тыс. грн несуществующего долга у предпринимателя

В Хмельницком банда рэкетиров требовала 500 тыс. грн несуществующего долга у предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей сельхозпродукции.

Вымогателей задержали. Ими оказались местные жители 24, 45 и 46 лет, уже имеющие судимости за совершение имущественных преступлений. И сейчас все являются подсудимыми по делу о вымогательстве денег у перевозчиков, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"За помощью к полицейским обратился местный бизнесмен. Он сообщил, что у него требуют возврата несуществующего долга. По словам вымогателей, мужчина якобы задолжал им более 500 тысяч гривен. Также пострадавший отметил, что эти лица неоднократно наведывались к нему домой. Затем с целью запугивания систематически повреждали его автомобиль и били мужчину", - говорится в сообщении.

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После задержания в 2018 году лидеру этой преступной группировки суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 128,87 тыс .грн залога, еще двум его участникам - аналогичные меры, но с несколько меньшей суммой залога. Средства злоумышленники сразу внесли и продолжили свою преступную деятельность.

Сейчас всем трем суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Николаеве правоохранители задержали рэкетиров, которые требовали от предпринимателя 660 тыс. грн, которые он якобы задолжал. Преступники предупредили потерпевшего, что в случае отказа предпримут относительно него меры физического убеждения.

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Дата
14
февраля

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