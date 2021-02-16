Рэкетиры держали в страхе районных бизнесменов: что требовали

В Лозовском районе Харьковской области рэкетиры требовали деньги с местных предпринимателей.

За полученную "дань" они обещали не мешать им вести свой бизнес, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

"На территории района действовала группа лиц, которые запугиванием заставили предпринимателей платить им деньги за спокойное ведения своего бизнеса. Сумы ежемесячных платежей колебались от 10 до 15 тысяч гривен. Организовал деятельность группировки председатель одной из общественных организаций, который ранее уже имел проблемы с законом. В сообщники взял двух человек с криминальным прошлым", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

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15 февраля полицейские задержали организатора и одного из участников группы после получения ими "дани", которую собрали из местных предпринимателей - $10 тыс.

По месту жительства злоумышленников полицейские провели обыски и изъяли оружие, кастет, стилет, финские ножи, нунчаки, удостоверение журналиста на имя организатора, деньги в разной валюте на общую сумму 184 тыс. грн и "черновые" записи.

Вымогателям грозит до 7 лет лишения свободы.

Полицейские разоблачили банду, члены которой угрожали 30-летнему жителю Ивано-Франковска и выманивали у него деньги. Пострадавший работает в сфере информационных технологий. В течение 2020 года отдал бандитам более 2 млн грн.