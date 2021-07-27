Рейсовый автобус влетел в грузовик. Есть жертвы

Рейсовый автобус столкнулся с зерновозом MAN. В результате пострадали пассажиры автобуса. Один погиб, четверо в больнице.

Авария произошла сегодня около 04:00 возле поселка Любашевка Подольского района Одесской области, сообщают в местной полиции.

Автобус ехал из Молдовы. Водитель не справился с управлением и въехал в грузовик, который стоял на обочине.

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На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и медики. Движение авто на 309 км автодороги Одесса-Киев затруднено.

Автор: НПУ Автобус с пассажирами врезался в грузовик

Автор: НПУ Автобус с пассажирами врезался в грузовик

В Лодзинском воеводство Польши пьяная водитель въехала в автобус с украинцами. Десять человек получили травмы. Семеро из них - граждане Украины, сообщает TVN24. Автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе 784 в селе Выгода вблизи города Радомско около 06:00. 36-летняя водитель легковушки неожиданно выскочила на встречную полосу.