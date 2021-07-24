В Польше автобус с украинцами попал в аварию. 10 человек травмированы

Фото: TVN24

В Лодзинском воеводство Польши пьяная водитель въехала в автобус с украинцами.

Десять человек получили травмы. Семь из них - граждане Украины, сообщает TVN24.

Автомобиль и микроавтобус столкнулись на трассе 784 в селе Выгода вблизи города Радомско около 06:00.

Пресс-секретарь полиции Радомско Анета Власлова сообщила, что автомобиль Nissan и автобус Volkswagen взлетели в кюветы с разных сторон дороги.

36-летняя водитель легковушки спровоцировала аварию. Она неожиданно выскочила на встречную полосу. Она была п'яна.

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Всем участникам ДТП потребовалась госпитализация. Трое в тяжелом состоянии. Они находятся в больницах.

Неподалеку польского города Тарнув Малопольского воеводства разбился микроавтобус с украинцами. Травмированы четыре человека. Среди пострадавших - 11-летний мальчик. Микроавтобус, в салоне которого находились граждане Украины, в том числе дети, столкнулся с легковым автомобилем на автостраде А4