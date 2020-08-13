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четверг, 13 августа 2020 14:29

Рейсовый автобус влетел в автокран

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13 августа близ села Кошары Лиманского района Одесской области столкнулись автобус и автокран.

Травмированы 4 пассажиров и водитель автобуса, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  Недалеко от села Кошары Лиманского района Одесской области столкнулись рейсовый автобус «Херсон-Щецин» и автокран
Недалеко от села Кошары Лиманского района Одесской области столкнулись рейсовый автобус «Херсон-Щецин» и автокран

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"Водитель рейсового автобуса "Херсон-Щецин", который направлялся в сторону Одессы, въехал в автокран "МАЗ", который двигался впереди него. Травмы у людей незначительные, поэтому после осмотра врачей их не госпитализировали", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua
  Травмированы 4 пассажиров и водитель автобуса. Травмы незначительные, поэтому после осмотра врачей их не госпитализировали
Травмированы 4 пассажиров и водитель автобуса. Травмы незначительные, поэтому после осмотра врачей их не госпитализировали

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливают все обстоятельства происшествия.

13 августа на трассе Киев-Одесса столкнулись пассажирские автобусы Setra (рейс Киев-Одесса) и Temsa Safari (рейс Кошице (Словацкая Республика) - Одесса). Всего в автобусах находились 72 пассажира. Оба направлялись в Одессу. Два человека погибли, еще 12 - в больницах.

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Дата
13
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