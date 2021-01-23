Рейсовый автобус влетел под поезд: первые подробности смертельного столкновения

23 января около 08.50 в селе Полянка Пустомытовского района на Львовщине рейсовый автобус № 19 сообщением "Полянка - Львов" влетел под поезд.
Двое пассажиров автобуса - 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин - получили телесные повреждения и были госпитализированы. Мужчина от полученных травм скончался в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"34-летний житель Пустомытовского района за рулем автобуса столкнулся с поездом №140 под управлением 36-летнего машиниста, жителя Львова, который двигался в направлении от Львова до Самбора. Авария произошла на нерегулированном железнодорожном переезде", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На железнодорожном переезде вблизи села Обильное Мелитопольского района Запорожской области поезд раздавил автомобиль "ВАЗ". 41-летний водитель легковушки погиб на месте. Его 25-летнюю пассажирку доставили в больницу.
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