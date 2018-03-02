Реформа пенитенциарной системы может растянуться на годы

Реформирование пенитенциарной системы по некоторым направлениям может растянуться на десятилетия. Чтобы перестроить все помещения - нужны астономични суммы. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН Реформирование пенитенциарной системы по некоторым направлениям может растянуться на десятилетия - заместитель Министра юстиции Денис Чернышов

"У нас более 57 тысяч заключенных. Из них 19 тысяч - в СИЗО. По европейским стандартам, только при расчете стоимости строительства следственного изолятора на одного заключенного нужно 10 тиысяч долларов. Если в киевском СИЗО содержится 2500 человек, то приблизительная стоимость составит 25 миллионов долларов. Мы распланировали бюджетный план на три года. Расписали расходы, куда входят также инженерные сооружения, средства защиты. Но таких средств государство нам не выделит. Наши заключенные обращаются в европейские суды по правам человека с жалобами на условия пребывания и выигрывают эти суды. Украина выплачивает им колоссальные компенсации. Говорю, посчитайте, что будет дешевле: построить новые помещения, сделать нормальные условия, и это останется в собственности страны или платить компенсации", - говорит Денис Чернышов.

У нас в системе около 6 тысяч. Если мы будем перестраивать 1 здание в день, хотя понятно, что это нереально, то мы должны потратить более 16 лет

Установить четкие сроки по реформированию всей системы невозможно.

"К примеру, по зданиям - мы имеем в системе около 6 тысяч. Если мы будем перестраивать 1 здание в день, хотя понятно, что это нереально, то мы должны потратить более 16 лет. Но это один блок по реформе. Если говорим о нормах питания - они у нас не менялись с 1992 года. Хотя за это время появились новые продукты и субпродукты, которые ранее, к примеру не завозили в страну или не производили. Норм питания больше 10 в зависимости от болезней - у кого диабет, у кого туберкулез. Взять и изменить эти нормы в один день - тоже не можем. Потому что они распространяются на военных, работников министерства обороны, внутренних дел, СБУ. Должны это все согласовывать", - сказал Чернышев.

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Над проектом реформы пенитенциарной системы работали почти год. Есть много проблем - старые здания, недофинансирование, переквалификация кадров, низкие зарплаты сотрудников. Поставили диагноз системе. Разобрали, какие нужны ресурсы - временные, человеческие, финансовые и начали работу.

Интервью с заместителем Министра юстиции Денисом Чернышевым вскоре читайте на сайте Gazeta.ua и в "Газете по-украински".

Процесс ликвидации Государственной пенитенциарной службы начался в мае 2016-го. Ее полномочия передали Министерству юстиции.