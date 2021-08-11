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среда, 11 августа 2021 10:57

Редактора газеты расстреляли по дороге на работу

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24 года назад 11 августа в Одессе на ул. Академика Филатова расстреляли 59-летнего Бориса Деревянко. Был главным ректором газеты "Вечерняя Одесса".

В то утро Деревянко вышел из служебной машины и шел пешком. В редакцию не дошел чуть более 200 м. Киллер выпустил в него четыре пули. Убийство было заказным. А мотивом стала профессиональная деятельность убитого, по данным следствия.

Автор: on.od.ua
  24 года назад в Одессе расстреляли 59-летнего Бориса Деревянко. Был главным ректором газеты "Вечерняя Одесса"
24 года назад в Одессе расстреляли 59-летнего Бориса Деревянко. Был главным ректором газеты "Вечерняя Одесса"

За исполнение преступления задержали гражданина Молдовы Александра Глека. В марте 1999-го его приговорили к расстрелу. Однако из-за введенного в Украине моратория на исполнение смертной казни приговор ему заменили на пожизненное заключение. Двое посредников преступления погибли. А заказчика задержали через 14 лет. О раскрытии преступления в марте 2011-го сообщил тогдашний начальник управления уголовного розыска Главного управления МВД в Одесской области Андрей Пинигин. Дело передали в Генпрокуратуру, так как известны заказчик и исполнитель убийства.

Автор: on.od.ua
  Наемный убийца выпустил в Бориса Деревянко четыре пули из оружия спецподразделений калибром 5,45 мм. Журналист скончался на месте
Наемный убийца выпустил в Бориса Деревянко четыре пули из оружия спецподразделений калибром 5,45 мм. Журналист скончался на месте

"Таким образом, убийство можно считать раскрытым", - сказал тогда правоохранитель.

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Имя подозреваемого не называли. Но по сообщению СМИ, он проходил по делу преступной группировки Василия Марьянчука по прозвищу "Бухгалтер". И в то время якобы уже полтора года находился в СИЗО.

Борис Деревянко возглавлял "Вечернюю Одессу" 24 года. Критиковал тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица.

Автор: Благотворительный фонд имени Бориса Деревянко
  У Бориса Деревянко остались жена, дочь и двое внучек
У Бориса Деревянко остались жена, дочь и двое внучек

На месте убийства стоит мемориальная плита. В честь Бориса Деревянко назвали одну из площадей города.

Автор: dumskaya.net
  В честь Бориса Деревянко назвали одну из площадей города
В честь Бориса Деревянко назвали одну из площадей города

15 марта 2015 года в Хмельницком нашли мертвой главного редактора коммунальной газеты "Нетишинский вестник". Тело журналистки 44-летней Ольги Мороз в ее квартире обнаружила сестра. Родственники забеспокоились, потому что женщина сутки не выходила на связь. Из квартиры исчез ноутбук, флешки и диски с личными материалами. Ольга Мороз умерла от отека головного мозга, вызванного переломом затылочной кости, показала экспертиза. Местные СМИ связывали гибель редактора с профессиональной деятельностью: в последнее время она занималась журналистским расследованием незаконной вырубки лесов.

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Дата
11
августа

Редактора газеты расстреляли по дороге на работу

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