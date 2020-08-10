Рецидивист задушил прохожего на детской площадке

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1170
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 603
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2223
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1359
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18765
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
6
7
5
3
6
В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля
В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля
Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли задушенной
Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли задушенной
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
Стрельба возле супермаркета: в полиции рассказали о причинах и состоянии раненого
Стрельба возле супермаркета: в полиции рассказали о причинах и состоянии раненого
Столб дыма высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Столб дыма высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Видео
Все видео
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Медузы и комары атаковали украинские курорты
Медузы и комары атаковали украинские курорты
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
Депутат ударил в лицо женщину: момент сняли на видео
Депутат ударил в лицо женщину: момент сняли на видео
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1206
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 603
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1638
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2223
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 639
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
понедельник, 10 августа 2020 18:11

Рецидивист задушил прохожего на детской площадке

  Комментировать
Рецидивист задушил прохожего на детской площадке
В Никополе на Днепропетровщине на детской площадке задушили мужчину. Подозреваемым оказался местный 34-летний рецидивист. Фото: dp.npu.gov.ua

В Никополе на Днепропетровщине на детской площадке нашли мертвого мужчину. По заключению судмедэкспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Подозреваемого в убийстве установили. Это 34-летний местный житель, ранее судимый за ряд тяжких преступлений. После совершения убийства бежал из города и был задержан в Мелитополе Запорожской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Московский поп задушил знакомого

"Из показаний свидетелей полицейские установили, что ночью между погибшим и неизвестным мужчиной возник конфликт. С места преступления изъяли вещественные доказательства, которые помогли установить подозреваемого", - сказано в сообщении.

Сегодня в суде подозреваемому изберут меру пресечения. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В селе Китайгород Томаковского района Днепропетровской области на детской площадке нашли убитыми 29-летнюю женщину и ее 52-летнего отчима. Тела с многочисленными телесными повреждениями обнаружили прохожие. Злоумышленник нанес смертельные раны топорищем бывшей сожительнице и ее отчиму, после чего скрылся с места преступления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рецидивист задушил прохожего на детской площадке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет

Начал действовать антиукраинской языковой закон

Революционеры открыли музей

Почему львы боятся стульев

Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках

Начались бои за Иловайск

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 185687
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 13275
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 9792
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 7596
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 6741
Происшествия
Задушил ее же ремнем: новые подробности исчезновения и убийства 12-летней школьницы
Задушил ее же ремнем: новые подробности исчезновения и убийства 12-летней школьницы Просмотров: 378
В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля
В Киеве трактор раздавил крышу автомобиля
6
 Просмотров: 360
Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли задушенной
Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли задушенной
7
 Просмотров: 504
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
5
 Просмотров: 3726
Стрельба возле супермаркета: в полиции рассказали о причинах и состоянии раненого
Стрельба возле супермаркета: в полиции рассказали о причинах и состоянии раненого
3
 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
3
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
1
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Голосов: 24
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua