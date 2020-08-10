Рецидивист задушил прохожего на детской площадке

В Никополе на Днепропетровщине на детской площадке задушили мужчину. Подозреваемым оказался местный 34-летний рецидивист. Фото: dp.npu.gov.ua

В Никополе на Днепропетровщине на детской площадке нашли мертвого мужчину. По заключению судмедэкспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии.

Подозреваемого в убийстве установили. Это 34-летний местный житель, ранее судимый за ряд тяжких преступлений. После совершения убийства бежал из города и был задержан в Мелитополе Запорожской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Из показаний свидетелей полицейские установили, что ночью между погибшим и неизвестным мужчиной возник конфликт. С места преступления изъяли вещественные доказательства, которые помогли установить подозреваемого", - сказано в сообщении.

Сегодня в суде подозреваемому изберут меру пресечения. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В селе Китайгород Томаковского района Днепропетровской области на детской площадке нашли убитыми 29-летнюю женщину и ее 52-летнего отчима. Тела с многочисленными телесными повреждениями обнаружили прохожие. Злоумышленник нанес смертельные раны топорищем бывшей сожительнице и ее отчиму, после чего скрылся с места преступления.