Рецидивист задушил прохожего на детской площадке

В Никополе на Днепропетровщине на детской площадке нашли мертвого мужчину. По заключению судмедэкспертизы, смерть наступила в результате механической асфиксии.
Подозреваемого в убийстве установили. Это 34-летний местный житель, ранее судимый за ряд тяжких преступлений. После совершения убийства бежал из города и был задержан в Мелитополе Запорожской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Из показаний свидетелей полицейские установили, что ночью между погибшим и неизвестным мужчиной возник конфликт. С места преступления изъяли вещественные доказательства, которые помогли установить подозреваемого", - сказано в сообщении.
Сегодня в суде подозреваемому изберут меру пресечения. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
В селе Китайгород Томаковского района Днепропетровской области на детской площадке нашли убитыми 29-летнюю женщину и ее 52-летнего отчима. Тела с многочисленными телесными повреждениями обнаружили прохожие. Злоумышленник нанес смертельные раны топорищем бывшей сожительнице и ее отчиму, после чего скрылся с места преступления.
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