Рецидивист вонзил нож в сердце 16-летнему парню

На Николаевщине 30-летний рецидивист вонзил в сердце нож 16-летнему парню. Он скончался на месте. Фото: npu.gov.ua

В Вознесенске Николаевской области неизвестный вонзил в сердце нож 16-летнему парню. Он скончался на месте. Трагедия произошла возле одного из магазинов в городе вечером 4 апреля.

Подозреваемого установили. Им оказался 30-летний местный житель. Его задержали дома у знакомого, где он скрывался. Полицейские выяснили, что злоумышленник только 2 недели назад вышел из тюрьмы. Наказание отбывал за умышленное убийство. Во время отбывания еще и был осужден за нанесение в колонии тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Почти 13 лет мужчина провел за решеткой, сообщил начальник областной полиции Сергей Шайхет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В общежитии зарезали 19-летнего студента и ранили его 17-летнюю девушку

"У магазина, находясь в состоянии опьянения, он цеплялся к посетителям. И в ходе конфликта нанес удар ножом в грудь несовершеннолетнему парню, свидетелями чего стали местные жители", - рассказал Шайхет.

Расследование продолжается. В ближайшее время подозреваемому будет избираться мера пресечения. За содеянное мужчине грозит до пожизненного лишения свободы.

В Павлограде на Днепропетровщине зарезали 16-летнего парня. Преступление произошло на ул. Заводской. К полицейским, которые приехали на другой вызов, подбежал несовершеннолетний. Сообщил, что товарища подрезали. Также парень указал на причастного к преступлению мужчину. Правоохранители отреагировали мгновенно и задержали 42-летнего горожанина.