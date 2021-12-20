Рецидивист среди улицы надругался над флагом Украины

34-летний мужчина сорвал флаг с электроопоры, сломав крепление и его основание. После чего бросил флаг на дорогу. Фото: Нацполиция

В поселке Просяная Синельниковского района Днепровской области мужчина надругался над государственным флагом Украины.

Инцидент произошел 19 декабря на ул. Центральная, сообщила пресс-служба полиции региона.

О преступлении правоохранителей известил староста Маломихайловской территориальной громады.

"Заявитель сообщил, что около 8:00 мужчина с электрической опоры, на которой был закреплен государственный символ, сорвал его, сломав крепеж и его основание. После чего бросил флаг на проезжую часть", - говорится в сообщении.

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Благодаря видео с камер наблюдения злоумышленника удалось разыскать. Это 34-летний ранее судимый местный житель. Его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "надругательство над государственными символами". Решается вопрос о сообщении подозрения мужчине и избрании меры пресечения.

В селе Можняковка на Луганщине возле одного из магазинов мужчина сорвал и поджег государственный флаг Украины. Преступника задержали. Им оказался 25-летний житель села Танюшовка, который на момент совершения правонарушения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.