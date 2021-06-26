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суббота, 26 июня 2021 14:50

Ребенок выпал из окна и погиб

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Ребенок выпал из окна и погиб
Мальчик выпал из окна, когда опирался на сетку. Фото: МБ

В Мариуполе Донецкой области трехлетний мальчик выпал из окна девятого этажа и погиб.

"По предварительной информации, мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении ГУ ЧП в Донецкой области.

Несчастный случай произошел 25 июня, в 14:40 в многоэтажке Кальмиусского района Мариуполя.

В комнате с ребенком находился 15-летний брат.

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Открыли уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

В различных населенных пунктах Одесского района 2-летний мальчик и 4-летняя девочка выпали из окон своих квартир 19 июня. Дети выжили, но находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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