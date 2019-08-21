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среда, 21 августа 2019 15:47

Ребенок оказался под колесами поезда, спасая свою собаку

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Ребенок оказался под колесами поезда, спасая свою собаку
Девочка попала под колеса поезда спасая свою собаку

В Житормире 12-летнюю девочку сбил поезд, когда она выгуливала своего собаку.

В какой-то момент пес выбежал на железнодорожный путь, когда навстречу ему уже двигался поезд. Школьница решила спасти четвероногого, сообщають в отделе коммуникации областной полиции.

Сейчас ребенок в реанимации детской больницы.

Инцидент произошел 21 августа, около 7:45, в районе Станишовская больницы.

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Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

Пассажиры поезда "Мариуполь - Львов" пожаловались на невыносимую жару. Температура достигала + 34ºС

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21
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