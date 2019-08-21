Ребенок оказался под колесами поезда, спасая свою собаку

В Житормире 12-летнюю девочку сбил поезд, когда она выгуливала своего собаку.
В какой-то момент пес выбежал на железнодорожный путь, когда навстречу ему уже двигался поезд. Школьница решила спасти четвероногого, сообщають в отделе коммуникации областной полиции.
Сейчас ребенок в реанимации детской больницы.
Инцидент произошел 21 августа, около 7:45, в районе Станишовская больницы.
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Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.
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