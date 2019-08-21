Еще один скандал в Укрзализныце - люди угрожали остановить поезд

"Укрзализныця снова вляпалась. Фото: Facebook.

Пассажиры поезда "Мариуполь - Львов" пожаловались на невыносимую жару. Температура достигала +34ºС.

Один из пассажиров Александр Малкин, который ехал в вагоне-купе, рассказал об этом в Facebook. По его словам, в билетах вагон был указан - "без кондиционера". Поэтому в нем должны были открываться окна, передает УНИАН.

"А что мы имеем, правильно - вагон, в котором должен быть кондиционер, но он не работает. Форточек, открывающихся на целый вагон - три, и все в коридоре. Температура в вагоне - 34 градуса тепла", - написал он.

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Малкин отметил, что люди угрожали остановить поезд. Пассажиры звонили на "горячую линию" Укрзализныци.

"А что вас не устраивает? Мы так уже больше недели ездим, претензий не было, только окно выломали одно", - заявил пассажирам начальник поезда.

"Пришел механик и еще один проводник. Наилучшее решение, которое они нашли - это снять окна в коридоре. Вот вам и форточки", - подытожил пассажир.

Укрзализныця попала в новый скандал с вагоном, который залило водой из-за дождя. Видео инцидента было опубликовано в Facebook.