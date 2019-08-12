Разыскивают опасного преступника: показали фото

На Харьковщине разыскивают россиянина 45-летнего Дмитрия Тернового. Его подозревают в убийстве. Фото - hk.npu.gov.ua

На Харьковщине разыскивают гражданина Российской Федерации. 45-летнего Дмитрия Тернового.

Его подозревают в убийстве 35-летнего жителя поселка Панютино, тело которого было найдено 11 августа.

Приметы злоумышленника: рост около 175 см.

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Был одет в синий спортивный костюм с желтыми вставками.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 102, (05745) 9-00-64 или другим доступным для вас способом.

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