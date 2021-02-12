Разыскивают мужчину с татуировкой танка на плече: показали фото

В Новомосковске Днепропетровской области пропал 62-летний Александр Георгиевич Иванча.

9 февраля мужчина вышел из дома и исчез, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Автор: dp.npu.gov.ua 9 февраля Александр Иванча вышел из дома и исчез

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Приметы: на вид 60-65 лет, рост примерно 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие седые, имеет седую бороду. Был одет в куртку бежевого цвета с мехом внизу, черные брюки, бежевые сапоги и черную шапку.

Имеет особую примету - на правом плече татуировка с изображением танка.

Полицейские просят всех, кому известно, где может находиться мужчина, сообщить по телефонам 102, (05693) 8 02 20, (098) 242 58 03, (050) 948 53 23.

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