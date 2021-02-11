Исчезновение и гибель 15-летнего школьника: у него пробит затылок

Фото: hk.npu.gov.ua

Предварительная причина смерти харьковчанина 15-летнего Антона Логвинова, которого нашли мертвым после 2 суток поисков, - открытая черепно-мозговая травма.

У парня пробит затылок. Однако говорить об убийстве рано. Возможно, он упал и ударился затылком об острый предмет, рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель.

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"Нельзя сказать, что это пробой. Возможно, рана появилась в результате падения с моста", - отметил он.

В то же время в полиции заявили о поиске свидетелей "с целью установления обстоятельств совершения особо опасного преступления".

15-летний Антон Логвинов из Харькова пошел гулять вечером 8 февраля и не вернулся. Его семья характеризуется как благополучная, ранее из дома не убегал. Поскольку мальчик постоянно находился на связи с мамой и звонил ей, она быстро забила тревогу. Поиски парня продолжались круглосуточно. Люди опрашивали друзей, прочесывали лес, ходили по заброшках, подвалах и чердаках. В результате тело ребенка было обнаружено под мостом на Алексеевке, недалеко от того места, где в последний раз пеленговался его телефон и где он был зафиксирован камерой видеонаблюдения магазина.