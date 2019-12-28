В Мариуполе разыскивают двух пропавших школьниц - 16-летнюю Карину Луць и 14-летнюю Викторию Субботину.
Девушки в последний раз выходили на связь 22 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Луць Карина Вячеславовна родилась 20 сентября 2003 года. Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темного цвета, глаза карие, брови широкие прямые. Была одета в куртку синего цвета, темные джинсы, черные кроссовки, красный шарф.
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Субботина Виктория Валентиновна родилась 3 марта 2005 года. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темного-рыжего цвета, глаза карие, брови широкие прямые. Была одета в куртку серого цвета, темные штаны, черные ботинки.
Любую информацию о девушках просят сообщать по телефонам 102 или (068) 984 75 87.
В Киеве по дороге в аэропорт "Борисполь" исчезли 35-летний Денис Булгаков и его девушка Ксения Шокарева, 23 года. Оба граждане Казахстана, должны были лететь домой.
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