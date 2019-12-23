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понедельник, 23 декабря 2019 18:10

Разыскивают беременную, которая бросила на рынке маленького сына

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Разыскивают беременную, которая бросила на рынке маленького сына
  На Закарпатье разыскивают беременную женщину, которая бросила сына на охранника рынка. Фото - zk.npu.gov.ua

В Ужгороде на ул. Минайской беременная женщина в возрасте около 25 лет оставила своего малолетнего сына охраннику городского рынка 19 декабря и не вернулась.

Мальчику на вид 2-3 года, он все время был с мужчиной пока тот не обратился в полицию. Известно, что женщина не впервые оставляла на него малого, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина в возрасте около 20-25 лет не впервые оставляла сына на 64-летнего охранника. Однако всегда возвращалась с ребенком. Три дня, с момента исчезновения женщины, ребенок находился на рынке с заявителем. Сейчас мальчика отправили на обследование в городскую детскую больницу Ужгорода", - сказано в сообщении.

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Полиция разыскивает молодую женщину с явными признаками беременности, рост около 160 см, волосы крашеные белые до плеч.

Всем, кому известно место нахождения или пребывания женщины или кто владеет любой другой информацией, которая помогла бы в розыске родственников ребенка, просят сообщить на линию 102.

В городе Голая Пристань на Херсонщине по ул. Ларионова внимание неравнодушных прохожих привлек коляска, в котором плакала девочка в возрасте примерно 6 месяцев. Люди сначала ждали, что к коляске подойдет мать. Когда никто так и не появился, прохожие позвонили в полицию.

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23
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