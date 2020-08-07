Разыскиваемый Интерполом педофил работал на детских аттракционах в Одессе

В Одессе правоохранители задержали 33-летнего педофила из Беларуси, находившегося в международном розыске.

В последнее время мужчина скрывался в Украине и успел поработать на детских аттракционах в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции.

Автор: facebook.com/dbzptl В Одессе правоохранители задержали 33-летнего педофила из Беларуси, который находился в международном розыске

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблачили масштабную сеть педофилов: подозревают десятки тысяч человек

"Мужчина находился в международном розыске за совершение преступлений сексуального характера в отношении детей, изготовление и распространение детской порнографии. Интерпол отправил запрос на задержание белоруса. В Украине его местонахождение правоохранители установили за сутки и задержали", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com/dbzptl На родине 33-летнего мужчину подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей

Пока решается вопрос об экстрадиции задержанного на родину. Также правоохранители проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Украины.

Отмечается, что по возвращении в Беларусь мужчину будут ждать суд и уголовная ответственность.

В Днепре следователи разоблачили 60-летнего мужчину, развращавшего несовершеннолетних и изготовлявшего детскую порнографию. На протяжении нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей. Задержанный подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места. Затем различными путями заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото.