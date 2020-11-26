Разыскали 22-летнюю женщину, которая исчезла с двумя маленькими детьми

Женщину с детьми нашли в другой области

Полицейские нашли 22-летнюю Надежду Онис, которая исчезла 23 ноября вместе с двумя детьми, 3-летним Максимом и Софией, 6 месяцев. Она была в Волынской области.

Женщину разыскали полицейские Киевской области совместно с коллегами из Волынской области, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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"Ювенальные полицейские, оперативники столичной области совместно с коллегами из Волынской области нашли пропавшую женщину с двумя малолетними детьми. Сейчас с ними все в порядке", - говорится в сообщении.

23 ноября около 15:00 женщина вместе с детьми вышла из дома родственников по ул. Ватутина в селе Страхолесье Иванковского района. На связь с родными не выходила.