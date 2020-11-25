Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми

Фото: Иванковское отделение полиции

На Киевщине разыскивают 22-летнюю Надежду Онис. Исчезла вместе с детьми 3-летним Максимом и Софией, 6 месяцев.

23 ноября около 15:00 женщина вместе с детьми вышла из дома своих родственников по ул. Ватутина в с. Страхолесье Иванковского района. И до сих пор их местонахождение неизвестно, сообщили в Иванковском отделении полиции.

На связь с родными женщина не выходит. Разыскиваемые могут быть вместе с мужчиной по имени Александр, в возросте 30-33 лет.

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Приметы женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, прямые, длинные, глаза карие.

Одета: синяя куртка до колен, черные брюки, кожаные ботинки.

Правоохранители просят при наличии любой информации о возможном месте нахождении разыскиваемых сообщать по телефону спецлинии полиции 102.

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