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среда, 25 ноября 2020 09:17

Под Киевом исчезла 22-летняя женщина с 2 детьми
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На Киевщине разыскивают 22-летнюю Надежду Онис. Исчезла вместе с детьми 3-летним Максимом и Софией, 6 месяцев
Фото: Иванковское отделение полиции
Максим Онис, 3 года
София Болгачова, 6 месяцев

На Киевщине разыскивают 22-летнюю Надежду Онис. Исчезла вместе с детьми 3-летним Максимом и Софией, 6 месяцев.

23 ноября около 15:00 женщина вместе с детьми вышла из дома своих родственников по ул. Ватутина в с. Страхолесье Иванковского района. И до сих пор их местонахождение неизвестно, сообщили в Иванковском отделении полиции.

На связь с родными женщина не выходит. Разыскиваемые могут быть вместе с мужчиной по имени Александр, в возросте 30-33 лет.

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Приметы женщины: рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, прямые, длинные, глаза карие.

Одета: синяя куртка до колен, черные брюки, кожаные ботинки.

Правоохранители просят при наличии любой информации о возможном месте нахождении разыскиваемых сообщать по телефону спецлинии полиции 102.

Броварчанина Даниила Балицкого с татуировкой в ​​виде изображения всевидящего глаза, которого разыскивали сутки, нашли в Броварах. Парень держал в руках сигарету и был пьян.

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