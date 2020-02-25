Развлекались: ученицы лицея разбили на кладбище надгробия

В Вознесенске Николаевской области пьяные 15- и 17-летняя девушки разбили на кладбище несколько надгробий.

Полицейским объяснили, что таким образом развлекались, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: mk.npu.gov.ua На Николаевщине пьяные 15 и 17-летняя девушки разбили на кладбище несколько надгробий

"Смотритель городского кладбища обнаружил поврежденными несколько памятных плит на могилах. Полицейские установили, что к указанному преступлению причастны две ученицы лицея I-го и II-го курсов. Свой поступок они объясняют чрезмерным употреблением алкоголя. Из рассказа девушек, они ногами и руками разбивали памятники на могилах умерших людей ради развлечения", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Старшей из девушек грозит штраф или до 3 лет тюрьмы. Относительно младшей будут приниматься меры воспитательного характера.

Автор: mk.npu.gov.ua Старшей из злоумышленниц грозит до 3 лет тюрьмы. С младшей проведут воспитательные мероприятия

Правоохранители устанавливают окончательное количество поврежденных памятников и всех пострадавших, после чего будет решаться вопрос об объявлении старшей из злоумышленниц о подозрении в совершении преступления.

Также полицейские будут общаться и с родителями учениц по поводу ненадлежащего воспитания детей. Взрослые могут понести административную ответственность за действия дочерей.

В Печоре Тульчинского района Винницкой области на кладбище неизвестные разрушили семь памятников. Выяснили, вандализм совершили двое 13-летних мальчишек из этого же села.