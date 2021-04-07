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среда, 07 апреля 2021 07:36

Разрушают заборы и таранят дома: жители одной из улиц страдают от регулярных ДТП

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Разрушают заборы и таранят дома: жители одной из улиц страдают от регулярных ДТП
Дворы стоят изуродованными месяцами, пока идут суды Фото: tsn.ua

В Черновцах на одной из улиц страдают от регулярных ДТП. За полгода на одном повороте - восемь аварий, и потерпевшие не могут взыскать компенсаций из виновников.

Дворы стоят изуродованными месяцами, пока идут суды, говорится в сюжете ТСН. Дом одной из местных жительниц расположен сразу за перекрестком и его постоянно атакуют автомобили. За последние годы водители шести машин не справились с управлением, но серьезные убытки женщина получила осенью, когда пьяный водитель на скорости снес ограждение и протаранил ее дом.

"С тех пор я вообще не могу спать, я к каждому звуку прислушиваюсь, несколько раз за ночь просыпаюсь и иду смотреть, целый мой забор и не въехал ли кто-то", - рассказала женщина.

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Стена дома напротив изуродованная также.

"Летели как сумасшедшие, под 200 километров в час. Сбивает бетонный блок, светофор, знак ... летит в ограды и заезжает в этот дом", - рассказал местный житель.

Все аварии - из-за опасного перекрестка, жалуются люди. Семья Галины, чтобы уберечь ее дом, - поставила перед забором бетонные клумбы.

"Именно в эту тумбу они въезжают, их здесь разворачивает и они врезаются в столб. Если бы не эта тумба, то они снова были бы у меня в заборе", - рассказала женщина.

Виновник ДТП до сих пор не возместил ей ущерб. Между тем на восстановление дома по подсчетам экспертов необходимо не менее 100 тыс. грн.

Чтобы спастись от таких водителей жители улицы обратились к чиновникам с просьбой сделать перекресток более регулируемым. Однако в горсовете согласовали только отбойники.

"К сожалению, мы там не можем использовать лежачий полицейский, так как по магистрали движется общественный транспорт", - сказал заместитель главы мэрии Василий Зозуляк.

В Одессе на пешеходном переходе легковушка Hyundai сбила 3 человек и скрылась с места ДТП. Пострадавших госпитализировали.

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Дата
07
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