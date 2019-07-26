Разослали интимные фото и требуют деньги: женщина стала жертвой коллекторов

От Анны Мали требуют, чтобы ее давняя знакомая вернула долг. Фото: storage.vse.rv.ua

"На вайбер с чужого номера пришло сообщение, в котором было неприличное фото моей давней подруги с неизвестными номерами телефонов и адресом", - рассказывает Анна Мала с Киевской области. Коллекторы угрожают ей расправой, если подруга не вернет долг.

"Я в ответ спросила, что это. Написали, что моя знакомая, тоже Анна, заразила какого-то мужчину различными болезнями и он это будет рассылать повсюду. Перестала дальше отвечать, начались звонки с другого номера. Говорили, что подруга на фото задолжала деньги. Если она не отдаст долг, такие же фото распространять и со мной".

Женщины не общались уже давно, ничего не знали и не слышали друг о друге.

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"Знакомы с ней с детства. Она приезжала в гости к бабушке. Так и подружились. Но уже давно Аня не бывает и общение не поддерживаем. Сейчас звоню ей, не отвечает. Двоюродный брат Ани говорит, что ему тоже прислали ее фото. Может, это психологическое давление и они надеялись, что я на нее повлияет. Но мы не общаемся и я ничего сделать не могу ".

Через некоторое время Анна Мала заблокировала номера, с которых звонили, но на вайбер пришло новое сообщение.

"Взяли мое фото из соцсети и сделали неприличный коллаж. Рядом подпись об интимных услугах, которые якобы оказываю. Добавили мой номер телефона и мамы, мой домашний адрес и угрожали разослать дальше. Где-то 10 моих друзей и родственников это получили. Мой брат пошел на диалог, потому что не знал ситуации и спросил, кто они. Ответили, что коллекторы и я должна деньги. Но у меня никогда не было никаких кредитов, я не связана ни с какими банками. Угрожают, если знакомая не вернет долг, то я буду расплачиваться за нее. Пишут много нецензурных слов и неприличностей. Те, кому пришло такое сообщение с моим фото, звонят и пишут. мне. Люди тоже шокированы. Спрашивают - что у меня случилось, какие есть проблемы".

Угрожают, если знакомая не вернет долг, то я буду расплачиваться за нее

Давняя знакомая Анны раньше жила в Киеве, потом вышла замуж и переехала за город.

"Ее брат сомневается, что она могла взят кредит. Да и я тоже. Через некоторое время мы с Аней все же созвонились. Говорит, что сама в шоке. Потому что ни у нее, ни у мужа никаких долгов нет. Свекровь когда-то брала кредит. Говорит, что все давно отдала. А это мошенники, которые хотят получить деньги. Ее родным и знакомым тоже разослали такое фото с ней".

Злоумышленники именно от Анны Малой не требуют отдать деньги. Говорят, если знакомая не отдаст, то она будет расплачиваться за нее сексуальными услугами.

"Угрожают, что задолбусь снимать объявления об интимных услугах с моими контактами на своей улице. Звонят с троих украинских номеров, пишут - с русского. Я заблокировала все телефоны и в вайбере тоже. Переживаю по поводу этой ситуации, так как побеспокоили моих близких. А я ничего не могу сделать, потому что не имею к этому никакого отношения".

Звонят с троих украинских номеров, пишут - с русского

Юристы говорят, что такие ситуации с коллекторами случаются часто.

"Надо немедленно подавать заявление в киберполицию, это можно сделать даже через их сайт, - рассказывает адвокат Антон Зубков. - Тогда с вами должен связаться следователь. Ему следует продублировать заявление, добавить все сообщения с угрозами и рассказать ситуацию. Если установят, кто это делал, то будет уголовное производство. Затем можно подать исковое гражданское заявление о защите чести и достоинства и возместить моральный ущерб. Номера телефонов могут быть любых операторов, но злоумышленники находятся в Украине. Сила киберполиции в том, что в их возможностях установить место нахождения телефона с точностью до нескольких метров. Ситуации с коллекторами происходят часто. И киберполиция достаточно эффективна в решении этих проблем, потому что они работают исключительно с цифровыми технологиями. Полицейские должны добросовестно выполнить эту работу, найти обидчиков и наказать. Они не кредиторы, а она не должник. Это чистое вымогательство и психологическое давление, что является тяжким преступлением с угрозами изнасилования и избиения. Поэтому сидеть и молчать не надо однозначно".

Коллекторы охотно скупают долги в ликвидированном банке. Даже если должники все заплатили, могут постучать в дверь. Надо записывать на телефон разговори с коллекторами. Не удалять их сообщений. Этим стоит подкрепить доказательства в суде. Необходимо требовать у полиции возбудить уголовное дело.