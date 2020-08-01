Разорвало на куски: полтавский террорист подорвался на собственной гранате

Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД подорвался на собственной гранате. Фото: 24tv.ua

"Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД подорвался на собственной гранате.

В момент гибели он держал в руках боеприпас без чеки. Угрожал гранатой полицейскому.

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Ему предложили сдаться, но он отказался. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Было принято решение о ликвидации. После выстрела Скрипник подорвался на гранате, поскольку держал ее без чеки. Его разорвало на куски", - рассказал он.

23 июля У Полтаве Роман Скрипник угнал автомобиль и взял в заложники полицейского, когда его пытались задержать. В дальнейшем выехал за пределы города, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке. Его долго не могли поймать из-за хорошей военной подготовки, заявили в полиции. Также оказалось, что мужчина был ранее судим. 31 июля поиски Скрипника в Миргородском районе прекратили. А уже 1 августа стало известно, что его ликвидировали у поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.